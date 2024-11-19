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Силы обороны ударили по военному арсеналу РФ, — Генштаб

19 ноября 2024 09:45
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
ВСУ нанесли удар по военному арсеналу в Брянской области
Пожар в результате взрыва. Фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украина продолжает атаковать склады с боеприпасами российской армии. Подразделения ВСУ поразили арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в Брянской области России. 

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram во вторник, 19 ноября.

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В Генштабе отметили, что в ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

По состоянию на 02:30 было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", — заявили в Генштабе. 

удар по составу с боеприпасами
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 19 ноября  исполняется 1000 дней от начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день Главнокомандующий Вооруженными силами обратился к украинцам.

Мы писали о том, что за прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

военные склады боеприпасы Генштаб ВСУ Россия склад Силы обороны Украины

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