Війна в Україні — Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян на Луганщині

Уражена нафтобаза на Луганщині. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вдарили по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині. Інформація щодо уражень уточнюється.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 12 жовтня.

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Повідомляється, що Сили оборони вночі 12 жовтня завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб армії РФ.

Наразі на території об'єкта фіксується пожежа, результати ураження уточнюються.

"Раніше дана нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде", — йдеться в повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ГУР Міноборони оприлюднило нові відеоматеріали з нещодавніх операцій проти російських окупантів. На відео зафіксовано серію успішних атак.

Нещодавно в Росії, в 114 км від кордону з Україною, безпілотник підірвав склад боєприпасів біля міста Карачев.