ГУР продемонструвало нові ефектні кадри атак по Росії

ГУР продемонструвало нові ефектні кадри атак українських дронів по Росії
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові відеоматеріали з недавніх операцій проти російських окупантів. На відео зафіксовано серію успішних атак.
Про це повідомила пресслужба ГУР у четвер, 10 жовтня.
Атаки ГУР на Росію
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало свіжі відеоматеріали з нещодавніх операцій по окупантах.
"Унікальні кадри свіжих успішних операцій, спрямованих проти російських окупантів. Боротьба триває!" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Росії, в 114 км від кордону з Україною, безпілотник підірвав склад боєприпасів біля міста Карачев.
Також у ніч проти 3 жовтня безпілотники атакували російський аеродром "Борисоглебск"за 300 кілометрів від кордону України.
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