ГУР продемонструвало нові ефектні кадри атак по Росії

Наслідки атаки. Фото: скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові відеоматеріали з недавніх операцій проти російських окупантів. На відео зафіксовано серію успішних атак.

Про це повідомила пресслужба ГУР у четвер, 10 жовтня.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало свіжі відеоматеріали з нещодавніх операцій по окупантах.

"Унікальні кадри свіжих успішних операцій, спрямованих проти російських окупантів. Боротьба триває!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Росії, в 114 км від кордону з Україною, безпілотник підірвав склад боєприпасів біля міста Карачев.

Також у ніч проти 3 жовтня безпілотники атакували російський аеродром "Борисоглебск"за 300 кілометрів від кордону України.