ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак по России

Последствия атаки. Фото: скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые видеоматериалы по недавним операциям против российских оккупантов. На видео зафиксирована серия успешных атак.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в четверг, 10 октября.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало свежие видеоматериалы по недавним операциям по оккупантам.

"Уникальные кадры свежих успешных операций, направленных против российских оккупантов. Борьба продолжается!" — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в России, в 114 км от границы с Украиной, беспилотник взорвал склад боеприпасов у города Карачев.

Также в ночь на 3 октября беспилотники атаковали российский аэродром "Борисоглебск" в 300 километрах от границы Украины.