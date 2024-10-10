ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак по России

ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак украинских дронов по России
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые видеоматериалы по недавним операциям против российских оккупантов. На видео зафиксирована серия успешных атак.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в четверг, 10 октября.
Атаки ГУР на Россию
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало свежие видеоматериалы по недавним операциям по оккупантам.
"Уникальные кадры свежих успешных операций, направленных против российских оккупантов. Борьба продолжается!" — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в России, в 114 км от границы с Украиной, беспилотник взорвал склад боеприпасов у города Карачев.
Также в ночь на 3 октября беспилотники атаковали российский аэродром "Борисоглебск" в 300 километрах от границы Украины.
Читайте Новини.LIVE!