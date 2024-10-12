Война в Украине — Силы обороны ударили по нефтебазе россиян в Луганской области

Поражена нефтебаза в Луганской области. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины ударили по складу горюче-смазочных материалов российских захватчиков на временно оккупированной Луганщине. Информация о поражениях уточняется.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 12 октября.

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Сообщается, что Силы обороны ночью 12 октября нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись для нужд армии РФ.

Сейчас на территории объекта фиксируется пожар, результаты поражения уточняются.

"Ранее данная нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием. Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ГУР Минобороны обнародовало новые видеоматериалы по недавним операциям против российских оккупантов. На видео зафиксирована серия успешных атак.

Недавно в России, в 114 км от границы с Украиной, беспилотник взорвал склад боеприпасов возле города Карачев.