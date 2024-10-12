Война в Украине — Силы обороны ударили по нефтебазе россиян в Луганской области

ВСУ ударили по складу ГСМ россиян в Луганской области — Генштаб
Силы обороны Украины ударили по складу горюче-смазочных материалов российских захватчиков на временно оккупированной Луганщине. Информация о поражениях уточняется.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 12 октября.
Удар по складу ГСМ россиян
Сообщается, что Силы обороны ночью 12 октября нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись для нужд армии РФ.
Сейчас на территории объекта фиксируется пожар, результаты поражения уточняются.
"Ранее данная нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием. Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует", — говорится в сообщении.
Напомним, ГУР Минобороны обнародовало новые видеоматериалы по недавним операциям против российских оккупантов. На видео зафиксирована серия успешных атак.
Недавно в России, в 114 км от границы с Украиной, беспилотник взорвал склад боеприпасов возле города Карачев.
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