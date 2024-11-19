Яка ситуація на фронті 19 листопада — зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Найважча ситуація залишається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 19 листопада.

Читайте також:

Ситуація на фронті станом на 19 листопада

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни атакувалидев'ять разів за добу. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Також Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії загарбників.

Скриншот Генштабу ЗСУ

Скриншот Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів за минулу добу

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 610 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 120 автомобілів та 17 одиниць спеціальної техніки ворога.

Втрати окупантів станом на 19 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили ворожу бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку на Харківщині.

Крім того, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.