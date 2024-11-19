Какая ситуация на фронте 19 ноября — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ во вторник, 19 ноября.

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Ситуация на фронте по состоянию на 19 ноября

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне атаковали девять раз в сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку от Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак возле Берестков, Солнцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Екатериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 14 штурмовых действий недалеко от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки.

На Приднепровском направлении произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Также Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает избивать по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ. Украинские защитники отразили 22 штурмовых действия захватчиков.

Скриншот Генштаба ВСУ

Скриншот Генштаба ВСУ

Потери оккупантов за минувшие сутки

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 610 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 38 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 120 автомобилей и 17 единиц специальной техники врага.

Потери оккупантов по состоянию на 19 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили вражескую боевую машину БМП-3, систему обнаружения дронов и другую технику в Харьковской области.

Кроме того, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как отразили российский штурм возле Покровска.