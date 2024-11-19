Олександр Сирський звернувся до українців у тисячний день війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

У вівторок, 19 листопада, тисяча днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей день Головнокомандувач Збройних сил звернувся до українців.

Відповідну заяву Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram.

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"Тисяча днів повномасштабної війни. Тисяча днів надскладної запеклої битви за наше існування. За майбутнє України та кожного з нас. Тисяча днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач наголосив, що українці виборюють право на життя у промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами.

За його словами, це тисяча днів перемог і втрат. Тисяча днів знищення ворога. Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки.

"Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги. Вдячність всім, хто воює, вдячність всім, хто допомагає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні", — додав Сирський.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, у ЗСУ визначили ключові події за 1000 днів війни. Зокрема, там затоплення "Москви", звільнення Херсона та Курська операція.

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