Александр Сырский обратился к украинцам в тысячный день войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Во вторник, 19 ноября, тысяча дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день Главнокомандующий Вооруженными силами обратился к украинцам.

Соответствующее заявление Александр Сырский опубликовал в своем Telegram.

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"Тысяча дней полномасштабной войны. Тысяча дней сверхсложной ожесточенной битвы за наше существование. За будущее Украины и каждого из нас. Тысяча дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинцы борются за право на жизнь в промерзших окопах Донецкой области и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами.

По его словам, это тысяча дней побед и утрат. Тысячи дней уничтожения врага. Сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома.

"Каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом. И однажды это будет рассвет нашей Победы. Благодарность всем, кто воюет, благодарность всем, кто помогает. Вечная память каждому погибшему на этой войне", — добавил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского

Напомним, в ВСУ определили ключевые события за 1000 дней войны. В частности, там затопление "Москвы", освобождения Херсона и Курская операция.

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