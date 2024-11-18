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У ЗСУ визначили ключові події за 1000 днів війни — інфографіка

18 листопада 2024 14:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
1000 днів війни — що сталося в Україні за час російського вторгнення
Український військовий піднімає прапор. Фото: Армія Inform
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 19 листопада виповниться 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що стало найбільшим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Однак вторгненню 24 лютого 2022 року передували вісім років гібридної війни.

Про це Новини.LIVE повідомили у Головному управлінні комунікації Збройних сил України. 

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Початок вторгнення

О 03:40 російські війська атакували Україну з півночі, сходу, півдня та території Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін назвав це "спеціальною військовою операцією", при цьому прямо копіюючи дії гітлерівського вторгнення до Польщі у 1939 році.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022
Початок вторгнення. Фото: ГУК ЗСУ

Бої за Київ і північ

Результатом героїчних дії Збройних сил України стала втеча росіян та звільнення окупованих частин Київської, Чернігівської та Сумської областей України.

Путін називає це "жестом доброї волі", а весь світ дізнається про масові вбивства російською армією цивільних українців на  околицях Києва — в Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі.

Тим часом ціною надлюдських зусиль триває героїчна оборона маріупольської "Азовсталі".

Битва за Київ
Битва за Київ. Фото: ГУК ЗСУ

"Москва" потонула

На 50-й день війни, 14 квітня 2022 року, українські сили потопили флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва".

Тоді почалася битва за Чорне море, яка призвела до вигнання флоту росіян з Криму та обмеження його операцій в північній частині Чорного моря.

Потоплення крейсера Москва
Потоплення крейсера "Москва". Фото: ГУК ЗСУ

Звільнення острова Зміїний 

На 127-й день вторгнення, 30 червня 2022 року, росіяни відступили із острова Зміїний, що дозволило відновити постачання зерна морськими торгівельними шляхами в Чорному морі.

Путін знову називає це "жестом доброї волі".

Звільнення острова Зміїний
Відступ росіян зі Зміїного. Фото: ГУК ЗСУ

Харківський контрнаступ 

У 195-й день вторгнення, 6 вересня 2022 року, почався "Харківський контрнаступ" українських сил, унаслідок якого звільнено близько 10 тисяч квадратних кілометрів.

В Ізюмі та Балаклії виявлено масові поховання, докази катувань і страт українців окупантами.

Контрнаступ на Харківщині
Контрнаступ на Харківщині. Фото: ГУК ЗСУ

Звільнення Херсону 

Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року,  на 261-й день війни.

Це був єдиний обласний центр, який на початку широкомасштабного вторгнення окупувала армія Росії.

Звільнення Херсона
Звільнення Херсону. Фото: ГУК ЗСУ

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна за примусове переміщення дітей із окупованих територій в Росію. Це сталося на 387-й день вторгнення.

МКС арешт Путіна
Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Фото: ГУК ЗСУ

Масовані атаки по військових об’єктах Росії

З 2023 року Україна почала здійснювати масовані атаки по військових об’єктах в Росії і на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, 22 вересня 2023 року було атаковано штаб Чорноморського флоту в Севастополі.

У січні 2024 року збито літак радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем.

Восени цього року знищено великий арсенал в місті Торопець Тверської області.

Удари по об'єктам в Росії
Атаки вглиб території Росії. Фото: ГУК ЗСУ

Глобальний саміт миру 

У Швейцарії 15 червня 2024 року почався перший Глобальний саміт миру.

У ньому взяли участь 101 держава та міжнародна організація. Росіян на саміті не було.  Це вже був 843-й день вторгнення.

Глобальний саміт миру у Швейцарії
Саміт миру у Швейцарії. Фото: ГУК ЗСУ

Курська операція 

На 895-й день вторгнення, 6 серпня 2024 року, Сил оборони України почали операцію в Курській області Росії.

Серед основних заявлених військових цілей — відволікання частини російських сил з Донбасу, обмеження для Росії можливостей обстрілів міста Суми, перенесення війни на територію ворога.

Серед заявлених політичних цілей — можливість перенести війну на територію Росії.

Операція ЗСУ в Курській області Росії
Бої у Курській області РФ. Фото: ГУК ЗСУ

Втрати Росії за 1000 днів війни

За 1000 днів війни санітарні втрати Росії, що включають загиблих і поранених, перевищили 700 000 осіб. Таким чином, режим Путіна щодня вбиває та калічить понад 700 своїх громадян.

Водночас, за даними "Левада-центру", у лютому 2024 року 77% росіян продовжували підтримувати війну проти України. Це свідчить, що вторгнення та воєнні злочини є не лише "війною Путіна", а й результатом імперіалістичних прагнень більшості населення РФ.

1000 днів вторгнення Росії в Україну
1000 днів війни. Фото: ГУК ЗСУ

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE до 1000 днів війни зробили матеріал про найкривавіші ворожі атаки на Одеську область.

Також ми розповідали, які об'єкти спортивної інфраструктури втратила Україна за 1000 днів війни.

Київ ЗСУ Буча війна в Україні вторгнення Курська область 1000 днів війни

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