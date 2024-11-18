1000 днів війни — що сталося в Україні за час російського вторгнення

Український військовий піднімає прапор. Фото: Армія Inform

У вівторок, 19 листопада виповниться 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що стало найбільшим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Однак вторгненню 24 лютого 2022 року передували вісім років гібридної війни.

Про це Новини.LIVE повідомили у Головному управлінні комунікації Збройних сил України.

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Початок вторгнення

О 03:40 російські війська атакували Україну з півночі, сходу, півдня та території Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін назвав це "спеціальною військовою операцією", при цьому прямо копіюючи дії гітлерівського вторгнення до Польщі у 1939 році.

Початок вторгнення. Фото: ГУК ЗСУ

Бої за Київ і північ

Результатом героїчних дії Збройних сил України стала втеча росіян та звільнення окупованих частин Київської, Чернігівської та Сумської областей України.

Путін називає це "жестом доброї волі", а весь світ дізнається про масові вбивства російською армією цивільних українців на околицях Києва — в Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі.

Тим часом ціною надлюдських зусиль триває героїчна оборона маріупольської "Азовсталі".

Битва за Київ. Фото: ГУК ЗСУ

"Москва" потонула

На 50-й день війни, 14 квітня 2022 року, українські сили потопили флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва".

Тоді почалася битва за Чорне море, яка призвела до вигнання флоту росіян з Криму та обмеження його операцій в північній частині Чорного моря.

Потоплення крейсера "Москва". Фото: ГУК ЗСУ

Звільнення острова Зміїний

На 127-й день вторгнення, 30 червня 2022 року, росіяни відступили із острова Зміїний, що дозволило відновити постачання зерна морськими торгівельними шляхами в Чорному морі.

Путін знову називає це "жестом доброї волі".

Відступ росіян зі Зміїного. Фото: ГУК ЗСУ

Харківський контрнаступ

У 195-й день вторгнення, 6 вересня 2022 року, почався "Харківський контрнаступ" українських сил, унаслідок якого звільнено близько 10 тисяч квадратних кілометрів.

В Ізюмі та Балаклії виявлено масові поховання, докази катувань і страт українців окупантами.

Контрнаступ на Харківщині. Фото: ГУК ЗСУ

Звільнення Херсону

Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року, на 261-й день війни.

Це був єдиний обласний центр, який на початку широкомасштабного вторгнення окупувала армія Росії.

Звільнення Херсону. Фото: ГУК ЗСУ

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна за примусове переміщення дітей із окупованих територій в Росію. Це сталося на 387-й день вторгнення.

Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Фото: ГУК ЗСУ

Масовані атаки по військових об’єктах Росії

З 2023 року Україна почала здійснювати масовані атаки по військових об’єктах в Росії і на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, 22 вересня 2023 року було атаковано штаб Чорноморського флоту в Севастополі.

У січні 2024 року збито літак радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем.

Восени цього року знищено великий арсенал в місті Торопець Тверської області.

Атаки вглиб території Росії. Фото: ГУК ЗСУ

Глобальний саміт миру

У Швейцарії 15 червня 2024 року почався перший Глобальний саміт миру.

У ньому взяли участь 101 держава та міжнародна організація. Росіян на саміті не було. Це вже був 843-й день вторгнення.

Саміт миру у Швейцарії. Фото: ГУК ЗСУ

Курська операція

На 895-й день вторгнення, 6 серпня 2024 року, Сил оборони України почали операцію в Курській області Росії.

Серед основних заявлених військових цілей — відволікання частини російських сил з Донбасу, обмеження для Росії можливостей обстрілів міста Суми, перенесення війни на територію ворога.

Серед заявлених політичних цілей — можливість перенести війну на територію Росії.

Бої у Курській області РФ. Фото: ГУК ЗСУ

Втрати Росії за 1000 днів війни

За 1000 днів війни санітарні втрати Росії, що включають загиблих і поранених, перевищили 700 000 осіб. Таким чином, режим Путіна щодня вбиває та калічить понад 700 своїх громадян.

Водночас, за даними "Левада-центру", у лютому 2024 року 77% росіян продовжували підтримувати війну проти України. Це свідчить, що вторгнення та воєнні злочини є не лише "війною Путіна", а й результатом імперіалістичних прагнень більшості населення РФ.

1000 днів війни. Фото: ГУК ЗСУ

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE до 1000 днів війни зробили матеріал про найкривавіші ворожі атаки на Одеську область.

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