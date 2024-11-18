1000 дней войны — что произошло в Украине за время российского вторжения

Украинский военный поднимает флаг. Фото: Армия Inform

Во вторник, 19 ноября, исполнится 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, что стало крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Однако вторжению 24 февраля 2022 года предшествовали восемь лет гибридной войны.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Главном управлении коммуникации Вооруженных Сил Украины.

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Начало вторжения

В 03:40 российские войска атаковали Украину с севера, востока, юга и территории Беларуси.

Президент России Владимир Путин назвал это "специальной военной операцией", при этом прямо копируя действия гитлеровского вторжения в Польшу в 1939 году.

Начало вторжения. Фото: ГУК ВСУ

Бои за Киев и север

Результатом героических действий Вооруженных сил Украины стало бегство россиян и освобождение оккупированных частей Киевской, Черниговской и Сумской областей Украины.

Путин называет это "жестом доброй воли", а весь мир узнает о массовых убийствах российской армией гражданских украинцев в окрестностях Киева — в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле.

Между тем, ценой сверхчеловеческих усилий продолжается героическая оборона мариупольской "Азовстали".

Битва за Киев. Фото: ГУК ВСУ

"Москва" утонула

На 50-й день войны, 14 апреля 2022 года, украинские силы потопили флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".

Тогда началось сражение за Черное море, которое привело к изгнанию флота россиян из Крыма и ограничению его операций в северной части Черного моря.

Потопление крейсера "Москва". Фото: ГУК ВСУ

Освобождение острова Змеиный

На 127-й день вторжения, 30 июня 2022 года, россияне отступили с острова Змеиный, что позволило возобновить поставки зерна морскими торговыми путями в Черном море.

Путин снова называет это "жестом доброй воли".

Отступление россиян из Змеиного. Фото: ГУК ВСУ

Харьковское контрнаступление

В 195-й день вторжения, 6 сентября 2022 года, началось "Харьковское контрнаступление" украинских сил, в результате которого освобождено около 10 тысяч квадратных километров.

В Изюме и Балаклее обнаружены массовые захоронения, доказательства пыток и казней украинцев оккупантами.

Контрнаступление в Харьковской области. Фото: ГУК ВСУ

Освобождение Херсона

Херсон был освобожден 11 ноября 2022 года, на 261-й день войны.

Это был единственный областной центр, который в начале широкомасштабного вторжения оккупировала армия России.

Освобождение Херсона. Фото: ГУК ВСУ

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина за принудительное перемещение детей с оккупированных территорий в Россию. Это произошло на 387-й день вторжения.

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Фото: ГУК ВСУ

Массированные атаки по военным объектам России

С 2023 года Украина начала совершать массированные атаки по военным объектам в России и на временно оккупированных территориях.

В частности, 22 сентября 2023 года был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе.

В январе 2024 года сбит самолет радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем.

Осенью этого года уничтожен большой арсенал в городе Торопец Тверской области.

Атаки вглубь территории России. Фото: ГУК ВСУ

Глобальный саммит мира

В Швейцарии 15 июня 2024 года начался первый Глобальный саммит мира.

В нем приняли участие 101 государство и международная организация. Россиян на саммите не было. Это уже был 843-й день вторжения.

Саммит мира в Швейцарии. Фото: ГУК ВСУ

Курская операция

На 895-й день вторжения, 6 августа 2024 года, Сил обороны Украины начали операцию в Курской области России.

Среди основных заявленных военных целей — отвлечение части российских сил из Донбасса, ограничение для России возможностей обстрелов города Сумы, перенесение войны на территорию врага.

Среди заявленных политических целей — возможность перенести войну на территорию России.

Бои в Курской области РФ. Фото: ГУК ВСУ

Потери России за 1000 дней войны

За 1000 дней войны санитарные потери России, включающие погибших и раненых, превысили 700 000 человек. Таким образом, режим Путина ежедневно убивает и калечит более 700 граждан.

В то же время, по данным "Левада-центра", в феврале 2024 77% россиян продолжали поддерживать войну против Украины. Это свидетельствует о том, что вторжение и военные преступления являются не только "войной Путина", но и результатом империалистических стремлений большинства населения РФ.

1000 дней войны. Фото: ГУК ВСУ

Напомним, журналисты Новини.LIVE к 1000 дням войны сделали материал о самых кровавых вражеских атаках на Одесскую область.

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