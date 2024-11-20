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Скільки зіткнень відбулось на фронті за добу — дані Генштабу

20 листопада 2024 10:21
Карина Приходько - Редактор
Ситуація на фронті 20 листопада — скільки зіткнень було за добу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Харківський медіахаб
Карина Приходько - Редактор

За останню добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у середу, 20 листопада. 

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На Харківському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни. В районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку загарбники активно застосовують бомбардувальну авіацію. Упродовж доби ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного.

українські військові на фронті
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 штурмів наших позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили дві спроби російських загарбників просунутися вперед, окупанти отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат, відійшли.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", — наголосили в Генштабі. 

ситуація на фронті 20 листопада
Скриншот допису Генштабу ЗСУ
ситуація на фронті 20 листопада
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів за минулу добу

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1 690 осіб. Також українські воїни знешкодили:

  • вісім танків,
  • 27 бойових броньованих машин,
  • 49 артилерійських систем,
  • два засоби ППО,
  • 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • дві крилаті ракети,
  • 100 автомобілів,
  • дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
втрати окупантів 20 листопада
Втрати окупантів станом на 20 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 20 листопада у ГУР заявили, що у місті Губкін Бєлгородської області було уражено командний пункт угруповання військ "Північ"

А вночі 19 листопада українські військові атакували ракетами ATACAMS склади з боєприпасами у Брянській області

обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті

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Як змінилися ціни на життя під час війни

11:23 У Філадельфії нагадали про 1000 днів великої війни в Україні

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