Вибухи у Губкіні 20 листопада — уражено командний пункт росіян

Дим від вибухів у Губкіні. Фото: скриншот з відео

У місті російському місті Губкін Бєлгородської області було уражено командний пункт угруповання військ "Північ". Там бачили густий чорний дим та чули потужні вибухи.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у середу, 20 листопада.

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В ГУР розповіли, що в місті Губкіні Бєлгородської області було успішно уражено командний пункт угруповання військ "Північ" російської окупаційної армії.

Місцеві мешканці міста спостерігали густий чорний дим та чули гучні звуки вибухів.

"ГУР МО України нагадує — за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", — наголосили у розвідці.

Нагадаємо, вночі 19 листопада українські військові атакували склади з боєприпасами у Брянській області. Попередньо, для цього вони використали ракети ATACMS.

Крім того, 15 листопада десятки безпілотників атакували Краснодарський край Росії. Вибухи в регіоні лунали майже цілу ніч.