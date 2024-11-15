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Вибухи були цілу ніч — Краснодарський край атакували БпЛА

15 листопада 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Дрони атакували Краснодарський край РФ 15 листопада — що було ціллю
Російські пожежники. Ілюстративне фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Десятки безпілотників атакували Краснодарський край Росії у ніч проти 15 листопада. Вибухи в регіоні лунали майже цілу ніч. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Майже цілу ніч у Краснодарському краї лунали вибухи. Місцеві жителі бідкаються у мережі, що регіон атакували дрони і внаслідок падіння уламків є пошкодження та пожежі в будинках. Попри це влада РФ заявляє про "успішне" відбиття атаки без руйнувань та постраждалих.

Так, російське Міноборони заявило, що цієї ночі нібито працювала ППО і їй "вдалося збити 36 дронів". Натомість голова Кримського району Краснодарського Краю Сергій Лесь у вже видаленому дописі повідомив, що лише над їхнім районом виявили 46 безпілотників. 

"Продовжує працювати оперативний штаб Кримського району. Сьогодні за ніч було придушено 46 БпЛА над територією району. Серед мирного населення постраждалих немає. На двох вулицях міста — Лунній та Кільцевій оточено місця падіння частин безпілотників. На місці — рятувальники, всі оперативні служби", — йшлося у видаленій публікації Леся. 

Зі слів губернатора наразі відомо про пошкодження майна росіян — кілька БпЛА пошкодили покрівлю та скління будинків, а також автомобілі поруч.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко повідомив, що цієї ночі у Краснодарському краю РФ був атакований військовий аеродром "Кримськ". 

Звичайно в Росії не згадали про аеродром в регіоні. І в результаті не змогли точно порахувати кількість дронів, які нібито збила їхня ППО. Спершу це було 36 БпЛА, потім 46, а зараз повідомляють про 51 дрон. 

Нагадаємо, 30 жовтня сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Йдеться про завод "Електроізоліт".

А 28 жовтня російський Воронеж та область атакували дрони. Внаслідок влучання спалахнули два спиртзаводи, також палав ринок на площі 800 кв.

вибух безпілотники обстріли Росія аеродром

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