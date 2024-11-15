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Взрывы были всю ночь — Краснодарский край атаковали БпЛА

15 ноября 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Дроны атаковали Краснодарский край РФ 15 ноября — что было целью
Российские пожарные. Иллюстративное фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Десятки беспилотников атаковали Краснодарский край России в ночь на 15 ноября. Взрывы в регионе звучали почти всю ночь.

Об этом сообщают росСМИ.

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Почти всю ночь в Краснодарском крае раздавались взрывы. Местные жители жалуются в сети, что регион атаковали дроны и в результате падения обломков есть повреждения и пожары в домах. Несмотря на это, власти РФ заявляют об "успешном" отражении атаки без разрушений и пострадавших.

Так, российское Минобороны заявило, что этой ночью якобы работала ПВО и ей "удалось сбить 36 дронов". Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь в уже удаленном сообщении сообщил, что только над их районом обнаружили 46 беспилотников.

"Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. Сегодня за ночь было подавлено 46 БпЛА над территорией района. Среди мирного населения пострадавших нет. На двух улицах города — Лунней и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. На месте — спасатели, все оперативные службы", — говорилось в удаленной публикации Леся.

По словам губернатора, сейчас известно о повреждении имущества россиян — несколько БпЛА повредили кровлю и остекление домов, а также автомобили рядом.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сообщил, что этой ночью в Краснодарском крае РФ был атакован военный аэродром "Крымск".

Конечно, в России не упомянули об аэродроме в регионе. И в результате не смогли точно посчитать количество дронов, якобы сбивших их ПВО. Сначала это было 36 БпЛА, затем 46, а сейчас сообщают о 51 дроне.

Напомним, 30 октября произошел пожар на одном из крупнейших предприятий электротехнической отрасли РФ. Речь идет о заводе "Электроизолит".

А 28 октября российский Воронеж и область атаковали дроны. В результате попадания вспыхнули два спиртзавода, также горел рынок на площади 800 кв.

взрыв беспилотники обстрелы Россия аэродром

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