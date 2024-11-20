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В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

20 ноября 2024 08:51
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Губкине 20 ноября — поражен командный пункт россиян
Дым от взрывов в Губкине. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

В российском городе Губкин Белгородской области был поражен командный пункт группировки войск "Север". Там видели густой черный дым и слышали мощные взрывы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в среду, 20 ноября.

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В ГУР рассказали, что в городе Губкине Белгородской области был успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии.

Местные жители города наблюдали густой черный дым и слышали громкие звуки взрывов.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.

Напомним, ночью 19 ноября украинские военные атаковали склады с боеприпасами в Брянской области. Предварительно для этого они использовали ракеты ATACMS.

Кроме того, 15 ноября десятки беспилотников атаковали Краснодарский край России. Взрывы в регионе звучали почти всю ночь.

обстрелы Белгородская область война в Украине ГУР Россия

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