Ситуация на фронте 20 ноября — сколько столкновений было за сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский медиахаб

За последние сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в среду, 20 ноября.

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Ситуация на фронте по состоянию на 20 ноября

На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны. В районе Ступочек состоялось одно боестолкновение на Краматорском направлении.

На Торецком направлении захватчики активно применяют бомбардировочную авиацию. В течение суток враг осуществил восемь атак неподалеку от Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Солнцевки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времивском направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 штурмов наших позиций вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупанты однажды без успеха атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили две попытки российских захватчиков продвинуться вперед, оккупанты получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — подчеркнули в Генштабе.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов за минувшие сутки

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 690 человек. Также украинские воины обезвредили:

восемь танков,

27 боевых бронированных машин,

49 артиллерийских систем,

два средства ПВО,

91 БпЛА оперативно-тактического уровня,

две крылатые ракеты,

100 автомобилей,

две единицы специальной техники оккупантов.

Потери оккупантов по состоянию на 20 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 20 ноября в ГУР заявили, что в городе Губкин Белгородской области был поражен командный пункт группировки войск "Север".

А ночью 19 ноября украинские военные атаковали ракетами ATACAMS склады с боеприпасами в Брянской области.