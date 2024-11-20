В Генштабе назвали численность россиян на разных участках фронта

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Фото: Генштаб

На некоторых участках фронта россияне численно превосходят украинских защитников в 4-8 раз. При этом силы врага тоже понемногу иссякают.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич в среду, 20 ноября.

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"Еще месяц назад, когда россияне выдвигались на штурм наших позиций, их боевые машины пехоты были прямо облеплены пехотой, по 10-15 солдат выскакивали из каждой, рассыпались и уходили, как саранча", — рассказал Баргилевич.

Сейчас, во время штурмовых действий, из вражеской техники выскакивает по три-четыре оккупанта.

Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский постоянно подъезжает к линии боестолкновения.

"Он постоянно бывает в районе боевых действий. Я тоже там был не так давно", — заметил генерал.

По словам военного, Силы обороны делают все возможное, чтобы стабилизировать линию фронта на Донбассе. Баргилевич также выразил уверенность, что эту цель удастся достичь.

Ранее мы рассказывали, что за последние сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Украина продолжает атаковать склады с боеприпасами русской армии. Подразделения ВСУ поразили арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в Брянской области России.