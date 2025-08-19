Відео
Головна Армія ЗСУ відбили 186 атак ворога — Генштаб назвав ключові напрямки

ЗСУ відбили 186 атак ворога — Генштаб назвав ключові напрямки

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 09:10
Ситуація на фронті 19 серпня — Генштаб назвав найскладніші напрямки
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1273-я доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. На передовій за добу сталося 186 бойових зіткнень на 12 ділянках фронту.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 19 серпня.

Ситуація на фронті 19 серпня

Українські воїни завдають російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці, знижуючи їхній наступальний потенціал. Загальні втрати противника за минулу добу склали 890 осіб. Також знищено 66 артилерійських систем, одну РСЗВ, 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Російські війська завдали 15 авіаударів, скинули 18 керованих авіабомб і здійснили 198 артилерійських обстрілів, серед яких вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті 19 серпня - Північно-Слобожанський і Курський напрямки
Ситуація на на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти десять разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого, Кам'янки та Амбарного.

Ситуація на фронті 19 серпня - Південно-Слобожанський напрямок
Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано десять атак противника біля Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

Ситуація на фронті 19 серпня - Куп'янський напрямок
Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку відбулося 26 атак у районах Рідкодуба, Греківки, Діброви, Карпівки, Мирного, а також у напрямку Степового, Чернещини, Дробишевого та Ямполя.

Ситуація на фронті 19 серпня - Лиманський напрямок
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону біля Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

Ситуація на фронті 19 серпня - Сіверський напрямок
Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення поблизу Білої Гори та Часового Яру.

Ситуація на фронті 19 серпня - Краматорський напрямок
Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку окупанти шість разів атакували в районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Берестка.

Ситуація на фронті 19 серпня - Торецький напрямок
Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 67 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік Балагана.

Ситуація на фронті 19 серпня - Покровський напрямок
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 29 атак у районах Зірки, Вільного Поля, Воскресенки, Шевченка, Новодарівки, Ольгівського, Новополя, Зеленого Поля, Маліївки та в напрямку Олександрограда та Комишувахи.

Ситуація на фронті 19 серпня - Новопавлівський напрямок
Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойової активності ворога не спостерігалося.

Ситуація на фронті 19 серпня - Гуляйпільський напрямок
Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки поблизу Кам'янського та Новоандріївки.

Ситуація на фронті 19 серпня - Оріхівський напрямок
Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку сталося сім боєзіткнень. Ворог намагався просунутися в напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

Ситуація на фронті 19 серпня - Придніпровський напрямок
Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку окупанти пішли у наступ під прапором США.

А також стало відомо, що ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що призвело до проблем із роботою магістрального нафтопроводу "Дружба".

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
