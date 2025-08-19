Ситуація на фронті 19 серпня — Генштаб назвав найскладніші напрямки

ЗСУ відбили 186 атак ворога — Генштаб назвав ключові напрямки
Розпочалася 1273-я доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. На передовій за добу сталося 186 бойових зіткнень на 12 ділянках фронту.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 19 серпня.
Ситуація на фронті 19 серпня
Українські воїни завдають російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці, знижуючи їхній наступальний потенціал. Загальні втрати противника за минулу добу склали 890 осіб. Також знищено 66 артилерійських систем, одну РСЗВ, 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Російські війська завдали 15 авіаударів, скинули 18 керованих авіабомб і здійснили 198 артилерійських обстрілів, серед яких вісім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти десять разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого, Кам'янки та Амбарного.
На Куп'янському напрямку зафіксовано десять атак противника біля Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.
На Лиманському напрямку відбулося 26 атак у районах Рідкодуба, Греківки, Діброви, Карпівки, Мирного, а також у напрямку Степового, Чернещини, Дробишевого та Ямполя.
На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону біля Григорівки, Серебрянки та Виїмки.
На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення поблизу Білої Гори та Часового Яру.
На Торецькому напрямку окупанти шість разів атакували в районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Берестка.
Найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 67 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік Балагана.
На Новопавлівському напрямку зафіксовано 29 атак у районах Зірки, Вільного Поля, Воскресенки, Шевченка, Новодарівки, Ольгівського, Новополя, Зеленого Поля, Маліївки та в напрямку Олександрограда та Комишувахи.
На Гуляйпільському напрямку бойової активності ворога не спостерігалося.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки поблизу Кам'янського та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку сталося сім боєзіткнень. Ворог намагався просунутися в напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку окупанти пішли у наступ під прапором США.
А також стало відомо, що ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що призвело до проблем із роботою магістрального нафтопроводу "Дружба".
