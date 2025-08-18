Відео
Нафтопровід "Дружба" на паузі — ЗСУ вразили станцію "Нікольскоє"

Нафтопровід "Дружба" на паузі — ЗСУ вразили станцію "Нікольскоє"

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 23:29
ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції у РФ, що постачала нафту через нафтопровід Дружба
Пожежа на нафтобазі у РФ внаслідок атаки ЗСУ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Минулої ночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, діючи в координації з іншими силами оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Об'єкт знищено і там зафіксовано велику пожежу.

Такі дані підтверджує командир Сил безпілотних систем Мадяр та Генштаб ЗСУ

Які наслідки удару окрім пожежі

Нафтопровід "Дружба" на паузі — ЗСУ вразили станцію "Нікольскоє" - фото 1
Повідомлення від Мадяра. Фото: Скриншот

Повідомляється, що в результаті вдалої атаки ЗСУ на нафтоперекачувальну станцію, пожежа призвела до повного припинення перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Станція "Нікольскоє" є елементом економічної інфраструктури РФ і використовується для забезпечення російських окупаційних військ. У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України цілеспрямовано роблять дії щодо ослаблення військово-економічного потенціалу РФ, прагнучи досягти повного припинення збройної агресії проти України.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України вдало атакували порт Оля в Астраханській області. Цей порт ворог використовував для постачання зброї з Ірану. 

Також ЗСУ завдали удару по стратегічному об’єкту окупантів РФ на Брянщині. Вразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча".

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
