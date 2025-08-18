ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ, которая поставляла нефть через нефтепровод Дружба

Пожар на нефтебазе в РФ в результате атаки ВСУ. Иллюстративное фото: росСМИ

Прошлой ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, действуя в координации с другими силами обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. Объект уничтожен и там зафиксирован крупный пожар.

Такие данные подтверждает командир Сил беспилотных систем Мадяр и Генштаб ВСУ.

Какие последствия удара кроме пожара

Сообщение от Мадяра. Фото: Скриншот

Сообщается, что в результате удачной атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию, пожар привел к полному прекращению перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Станция "Никольское" является элементом экономической инфраструктуры РФ и используется для обеспечения российских оккупационных войск. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины целенаправленно предпринимают действия по ослаблению военно-экономического потенциала РФ, стремясь достичь полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины удачно атаковали порт Оля в Астраханской области. Этот порт враг использовал для поставок оружия из Ирана.

Также ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту оккупантов РФ на Брянщине. Поразили нефтеперекачивающую станцию "Унеча".