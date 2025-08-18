Видео
Україна
Нефтепровод "Дружба" на паузе — ВСУ поразили станцию "Никольское"

Нефтепровод "Дружба" на паузе — ВСУ поразили станцию "Никольское"

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 23:29
ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ, которая поставляла нефть через нефтепровод Дружба
Пожар на нефтебазе в РФ в результате атаки ВСУ. Иллюстративное фото: росСМИ

Прошлой ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, действуя в координации с другими силами обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. Объект уничтожен и там зафиксирован крупный пожар.

Такие данные подтверждает командир Сил беспилотных систем Мадяр и Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Какие последствия удара кроме пожара

Нефтепровод "Дружба" на паузе — ВСУ поразили станцию "Никольское" - фото 1
Сообщение от Мадяра. Фото: Скриншот

Сообщается, что в результате удачной атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию, пожар привел к полному прекращению перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Станция "Никольское" является элементом экономической инфраструктуры РФ и используется для обеспечения российских оккупационных войск. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины целенаправленно предпринимают действия по ослаблению военно-экономического потенциала РФ, стремясь достичь полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины удачно атаковали порт Оля в Астраханской области. Этот порт враг использовал для поставок оружия из Ирана.

Также ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту оккупантов РФ на Брянщине. Поразили нефтеперекачивающую станцию "Унеча".

россия ВСУ атака Силы беспилотных систем ВСУ нефтепровод Дружба
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
