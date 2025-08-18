РФ використовує на війні прапор США - відео

На Запоріжжі окупанти пішли на штурм під прапором США — відео
На Запорізькому напрямку російські загарбники встановили на свій БТР прапор Росії та США і поїхали на штурм українських позицій. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі дії окупантів максимальним нахабством.
Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.
Реакція України
"А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку США. Максимальне нахабство", — написав Єрмак.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав таку стратегію "доволі дивною". Він повідомив, що це відео поширюють не тільки пропагандисти, а і західні ЗМІ з підводкою, що РФ принижує США.
"Фактично Росія намагається демонструвати, що США і вони разом можуть ледь не воювати. Це доволі дивна стратегія, на перший погляд. Відсилки до Другої світової є. Втім, тоді ж все почалося із співпраці Москви та Берліна. І лише після того, як Берлін вирішив захопити Москву, зʼявився ленд-ліз з Вашингтона. Що ж тепер хоче Москва?" — додав він.
Нагадаємо, ще вранці Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Очікується, що о 20:15 стартує зустріч глави української держави із Трампом, а о 22:00 — з європейськими лідерами.
До США на зустріч прибули декілька європейських лідерів. Зокрема, йдеться про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, лідера Франції Емманюеля Макрона та інших.
