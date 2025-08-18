Відео
Головна Армія На Запоріжжі окупанти пішли на штурм під прапором США — відео

На Запоріжжі окупанти пішли на штурм під прапором США — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:39
РФ використовує на війні прапор США - відео
Російські окупанти. Фото: Reuters

На Запорізькому напрямку російські загарбники встановили на свій БТР прапор Росії та США і поїхали на штурм українських позицій. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі дії окупантів максимальним нахабством.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Реакція України

"А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку США. Максимальне нахабство", — написав Єрмак.

скрін Єрмак
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав таку стратегію "доволі дивною". Він повідомив, що це відео поширюють не тільки пропагандисти, а і західні ЗМІ з підводкою, що РФ принижує США.

"Фактично Росія намагається демонструвати, що США і вони разом можуть ледь не воювати. Це доволі дивна стратегія, на перший погляд. Відсилки до Другої світової є. Втім, тоді ж все почалося із співпраці Москви та Берліна. І лише після того, як Берлін вирішив захопити Москву, зʼявився ленд-ліз з Вашингтона. Що ж тепер хоче Москва?" — додав він.

допис Коваленка
Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ще вранці Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Очікується, що о 20:15 стартує зустріч глави української держави із Трампом, а о 22:00 — з європейськими лідерами.

До США на зустріч прибули декілька європейських лідерів. Зокрема, йдеться про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, лідера Франції Емманюеля Макрона та інших.

США прапор окупанти війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
