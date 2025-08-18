РФ использует на войне флаг США - видео

Российские оккупанты. Фото: Reuters

На Запорожском направлении российские захватчики установили на свой БТР флаг России и США и поехали на штурм украинских позиций. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия оккупантов максимальной наглостью.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Реакция Украины

"А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США. Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику США. Максимальная наглость", — написал Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал такую стратегию "довольно странной". Он сообщил, что это видео распространяют не только пропагандисты, а и западные СМИ с подводкой, что РФ унижает США.

"Фактически Россия пытается демонстрировать, что США и они вместе могут чуть ли не воевать. Это довольно странная стратегия, на первый взгляд. Отсылки ко Второй мировой есть. Впрочем, тогда же все началось с сотрудничества Москвы и Берлина. И только после того, как Берлин решил захватить Москву, появился ленд-лиз из Вашингтона. Что же теперь хочет Москва?" — добавил он.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, еще утром Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Ожидается, что в 20:15 стартует встреча главы украинского государства с Трампом, а в 22:00 — с европейскими лидерами.

В США на встречу прибыли несколько европейских лидеров. В частности, речь идет о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, лидере Франции Эмманюэле Макроне и других.