Ситуация на фронте 19 августа - Генштаб назвал самые сложные направления

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1273-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. На передовой за сутки произошло 186 боевых столкновений на 12 участках фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ во вторник, 19 августа.

Ситуация на фронте 19 августа

Украинские воины наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике, снижая их наступательный потенциал. Общие потери противника за минувшие сутки составили 890 человек. Также уничтожено 66 артиллерийских систем, одну РСЗО, 209 беспилотников оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Российские войска нанесли 15 авиаударов, сбросили 18 управляемых авиабомб и осуществили 198 артиллерийских обстрелов, среди которых восемь - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты десять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Каменки и Амбарного.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано десять атак противника возле Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении произошло 26 атак в районах Редкодуба, Грековки, Дибровы, Карповки, Мирного, а также в направлении Степного, Чернещины, Дробышево и Ямполя.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону у Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

Ситуация на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения вблизи Белой Горы и Часового Яра.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Берестка.

Ситуация на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 67 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону Балагана.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 29 атак в районах Зирки, Свободного Поля, Воскресенки, Шевченко, Новодаровки, Ольговского, Новополя, Зеленого Поля, Малиевки и в направлении Александрограда и Камышевахи.

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевой активности врага не наблюдалось.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений. Враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.

Напомним, на Запорожском направлении оккупанты пошли в наступление под флагом США.

А также стало известно, что ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское", что привело к проблемам с работой магистрального нефтепровода "Дружба".