Ситуация на фронте 19 августа - Генштаб назвал самые сложные направления

ВСУ отбили 186 атак врага — Генштаб назвал ключевые направления
Начались 1273-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. На передовой за сутки произошло 186 боевых столкновений на 12 участках фронта.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ во вторник, 19 августа.
Ситуация на фронте 19 августа
Украинские воины наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике, снижая их наступательный потенциал. Общие потери противника за минувшие сутки составили 890 человек. Также уничтожено 66 артиллерийских систем, одну РСЗО, 209 беспилотников оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Российские войска нанесли 15 авиаударов, сбросили 18 управляемых авиабомб и осуществили 198 артиллерийских обстрелов, среди которых восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты десять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Каменки и Амбарного.
На Купянском направлении зафиксировано десять атак противника возле Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово.
На Лиманском направлении произошло 26 атак в районах Редкодуба, Грековки, Дибровы, Карповки, Мирного, а также в направлении Степного, Чернещины, Дробышево и Ямполя.
На Северском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону у Григорьевки, Серебрянки и Выемки.
На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения вблизи Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Берестка.
Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 67 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону Балагана.
На Новопавловском направлении зафиксировано 29 атак в районах Зирки, Свободного Поля, Воскресенки, Шевченко, Новодаровки, Ольговского, Новополя, Зеленого Поля, Малиевки и в направлении Александрограда и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении боевой активности врага не наблюдалось.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений. Враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.
Напомним, на Запорожском направлении оккупанты пошли в наступление под флагом США.
А также стало известно, что ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское", что привело к проблемам с работой магистрального нефтепровода "Дружба".
Читайте Новини.LIVE!