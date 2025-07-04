ЗСУ вдарили по командуванню армії РФ на Донеччині

Літак Повітряних сил ЗСУ. Фото: Армія Inform

Повітряні сили Збройних сил України 3 липня вдруге за тиждень вдарили по командному пункту 8-ї армії Росії на території тимчасово окупованої Донецької області. Такі удари знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 4 липня.

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"Повітряні сили ЗС України 3 липня вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі втрати противника уточнюються. Крім того, у Генштабі наголосили, що високоточні удари Сил оборони значно знижують здатність окупантів планувати та вести операції у регіоні.

У Генштабі додали, що усі зусилля, спрямовані на продовження окупації України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу.

"Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені із суверенної території нашої держави і не буде відновлено справедливий та тривалий мир", — підкреслили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, вночі 4 липня ЗСУ вдарили по заводу, де робили деталі для "Шахедів". В районі об'єкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

Крім того, на Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії. Точні обставини загибелі російського окупанта наразі невідомі.