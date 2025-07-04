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Головна Армія Дрон "Черешня AIR" тепер може вражати "Гербери" РФ — відео

Дрон "Черешня AIR" тепер може вражати "Гербери" РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:40
Дрон Черешня AIR модифікували для ураження російських БпЛА
Дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR". Фото: instagram/generalcherry.fpv

Дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR", який розробила miltech компанія "Генерал Черешня", модифікували, і тепер він успішно перехоплює та знищує безпілотники аналогів Shahed — "Гербер". Це російські дрони, які використовується окупантами для терору України. 

Про це повідомили у компанії "Генерал Черешня"

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Нові можливості дрона "Генерал Черешня AIR"

У компанії пояснили, що "Гербера" — це аналог іранського дрона-камікадзе Shahed-136 (російська назва "Герань-2"). Його основними завданнями є перенасичення української ППО, імітуючи Shahed-136. Крім того, вони можуть виконувати розвідувальні завдання та завдавати удару, що активно останнім часом застосовують.

"Через конструкторське рішення "Гербера" є менш помітною для радарів та більш маневровою. Саме тому боротьба як із Shahed, так і з "Герберами" вимагає нових підходів — мобільних, точкових та дешевших за ракети ППО", — йдеться у повідомленні. 

Виробники повідомили, що вже є перші підтверджені бойові ураження "Гербер" саме в повітрі за допомогою українського FPV-дрона, створеного для протидії дронам-розвідникам. Знищення "Гербер" є результатом чудової роботи РУБпАК СП ОАБ Національної Гвардії України.

"Наш дрон AIR чудово протидіє сучасним загрозам в умовах обмежених ресурсів. Витрачати коштовні та кількісно обмежені ракети для знищення БпЛА, що масово виробляються ворогом, не ефективно. Ми усвідомлюємо, що масові атаки ворожих дронів — це наша нова реальність, тому розробляємо рішення, які дозволяють в рази дешевше протидіяти противнику. Знищення "Гербери" — чергове підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку", — зазначив директор зі стратегічних комунікацій "Генерал Черешня" Рудольф Акопян. 

Зазначимо, що дрон "Генерал Черешня AIR" — один із перших українських БпЛА, який створено з прицілом на динамічну протидію ворожим дронам. Його поява у військах відкриває нову сторінку в тактиці оборони неба — як на передовій, так і в тилу.

Що відомо про компанію "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" — це українська miltech-компанія, яка займається розробкою та серійним виробництвом ударних FPV-дронів-камікадзе. Всі вироби створюються під реальні задачі фронту та використовуються у бойових умовах підрозділами Сил безпеки й оборони України.

Продукція компанії офіційно допущена до експлуатації в ЗСУ. Вона вже використовується на найгарячіших напрямках у більше ніж 110 підрозділах. Відгуки командирів підтверджують ефективність дронів і потребу в їх подальшому постачанні.

"Генерал Черешня" працює на перетині технологій і фронтової потреби, постачаючи інструменти для переваги в повітрі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українську ППО посилять сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Україна почала спільне виробництво зі США. 

Також ми писали, що Німеччина профінансує БпЛА для ЗСУ. Дрони будуть доступні українським військовим уже найближчими місяцями.

зброя Україна обстріли дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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