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Главная Армия Дрон "Черешня AIR" теперь может поражать "Герберы" РФ — видео

Дрон "Черешня AIR" теперь может поражать "Герберы" РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:40
Дрон Черешня AIR модифицировали для поражения российских БпЛА
Дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR". Фото: instagram/generalcherry.fpv

Дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR", который разработала miltech компания "Генерал Черешня", модифицировали, и теперь он успешно перехватывает и уничтожает беспилотники аналогов Shahed — "Гербер". Это российские дроны, которые используется оккупантами для террора Украины.

Об этом сообщили в компании "Генерал Черешня".

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В компании объяснили, что "Гербера" — это аналог иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (российское название "Герань-2"). Его основными задачами являются перенасыщение украинской ПВО, имитируя Shahed-136. Кроме того, они могут выполнять разведывательные задачи и наносить удар, что активно в последнее время применяют.

"Из-за конструкторского решения Гербера менее заметна для радаров и более маневренна. Именно поэтому борьба как с Shahed, так и с "Герберами" требует новых подходов — мобильных, точечных и более дешевых, чем ракеты ПВО", — говорится в сообщении.

Производители сообщили, что уже есть первые подтвержденные боевые поражения "Гербер" именно в воздухе с помощью украинского FPV-дрона, созданного для противодействия дронам-разведчикам. Уничтожение "Гербер" является результатом отличной работы РУБпАК СП ОАБ Национальной Гвардии Украины.

"Наш дрон AIR прекрасно противодействует современным угрозам в условиях ограниченных ресурсов. Тратить ценные и количественно ограниченные ракеты для уничтожения БпЛА, которые массово производятся врагом, не эффективно. Мы осознаем, что массовые атаки вражеских дронов это наша новая реальность, поэтому разрабатываем решения, которые позволяют в разы дешевле противодействовать противнику. Уничтожение "Герберы" — очередное подтверждение, что мы движемся в правильном направлении", — отметил директор по стратегическим коммуникациям "Генерал Черешня" Рудольф Акопян.

Отметим, что дрон "Генерал Черешня AIR" — один из первых украинских БпЛА, который создан с прицелом на динамическое противодействие вражеским дронам. Его появление в войсках открывает новую страницу в тактике обороны неба — как на передовой, так и в тылу.

Что известно о компании "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" — это украинская miltech-компания, которая занимается разработкой и серийным производством ударных FPV-дронов-камикадзе. Все изделия создаются под реальные задачи фронта и используются в боевых условиях подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.

Продукция компании официально допущена к эксплуатации в ВСУ. Она уже используется на самых горячих направлениях в более чем 110 подразделениях. Отзывы командиров подтверждают эффективность дронов и потребность в их дальнейшей поставке.

"Генерал Черешня" работает на пересечении технологий и фронтовой потребности, поставляя инструменты для превосходства в воздухе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинскую ПВО усилят сотни тысяч дронов-перехватчиков. Украина начала совместное производство с США.

Также мы писали, что Германия профинансирует БпЛА для ВСУ. Дроны будут доступны украинским военным уже в ближайшие месяцы.

оружие Украина обстрелы дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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