Під Москвою уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед", — Генштаб

Вибух. Ілюстративне фото: кадр з відео

У ніч проти п'ятниці, 4 липня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед". Завод розташований у Московській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Удар по заводу під Москвою

У Генштабі зазначили, що удару було завдано по акціонерному товариству "ФНПЦ Науково-дослідний інститут прикладної хімії", розташованому в місті Сергієв Посад Московської області.

За даними командування, об’єкт є частиною російської військово-промислової системи та виготовляє термобаричні бойові частини для ударних безпілотників. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта", — йдеться в повідомленні.

Результати операції наразі уточнюються. Удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей Росії до завдання повітряних ударів по території України.

Повідомлення Генштабу у Facebook

Раніше ми писали, що безпілотники атакували Москву та область. Внаслідок обстрілу лунали потужні вибухи, зафіксовано влучання та пожежі.

Також ми повідомляли, що у Москві сталася масштабна пожежа на ТЕЦ.