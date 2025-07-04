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Головна Армія ЗСУ вдарили по заводу, де робили деталі для "Шахедів"

ЗСУ вдарили по заводу, де робили деталі для "Шахедів"

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 12:59
Під Москвою уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед", — Генштаб
Вибух. Ілюстративне фото: кадр з відео

У ніч проти п'ятниці, 4 липня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед". Завод розташований у Московській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Удар по заводу під Москвою

У Генштабі зазначили, що удару було завдано по акціонерному товариству "ФНПЦ Науково-дослідний інститут прикладної хімії", розташованому в місті Сергієв Посад Московської області.

За даними командування, об’єкт є частиною російської військово-промислової системи та виготовляє термобаричні бойові частини для ударних безпілотників. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта", — йдеться в повідомленні.

Результати операції наразі уточнюються. Удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей Росії до завдання повітряних ударів по території України.

Генштаб удар по заводу шахедів
Повідомлення Генштабу у Facebook

Раніше ми писали, що безпілотники атакували Москву та область. Внаслідок обстрілу лунали потужні вибухи, зафіксовано влучання та пожежі.

Також ми повідомляли, що у Москві сталася масштабна пожежа на ТЕЦ.

обстріли Москва Генштаб ЗСУ дрони Росія безпілотник
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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