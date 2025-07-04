Під Москвою уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед", — Генштаб

ЗСУ вдарили по заводу, де робили деталі для "Шахедів"
У ніч проти п'ятниці, 4 липня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед". Завод розташований у Московській області.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Удар по заводу під Москвою
У Генштабі зазначили, що удару було завдано по акціонерному товариству "ФНПЦ Науково-дослідний інститут прикладної хімії", розташованому в місті Сергієв Посад Московської області.
За даними командування, об’єкт є частиною російської військово-промислової системи та виготовляє термобаричні бойові частини для ударних безпілотників. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта", — йдеться в повідомленні.
Результати операції наразі уточнюються. Удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей Росії до завдання повітряних ударів по території України.
Раніше ми писали, що безпілотники атакували Москву та область. Внаслідок обстрілу лунали потужні вибухи, зафіксовано влучання та пожежі.
Також ми повідомляли, що у Москві сталася масштабна пожежа на ТЕЦ.
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