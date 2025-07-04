Под Москвой поражено предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед", — Генштаб

Взрыв. Иллюстративное фото: кадр из видео

В ночь на пятницу, 4 июля, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед". Завод расположен в Московской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Удар по заводу под Москвой

В Генштабе отметили, что удар был нанесен по акционерному обществу "ФНПЦ Научно-исследовательский институт прикладной химии", расположенному в городе Сергиев Посад Московской области.

По данным командования, объект является частью российской военно-промышленной системы и производит термобарические боевые части для ударных беспилотников. Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Подтверждено поражение цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта", — говорится в сообщении.

Результаты операции пока уточняются. Удар стал частью усилий по снижению возможностей России к нанесению воздушных ударов по территории Украины.

Сообщение Генштаба в Facebook

Ранее мы писали, что беспилотники атаковали Москву и область. В результате обстрела раздавались мощные взрывы, зафиксированы попадания и пожары.

Также мы сообщали, что в Москве произошел масштабный пожар на ТЭЦ.