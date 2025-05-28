Дрони атакували Москву та технопарк

Пожежа внаслідок атаки на Москву. Фото: Андрющенко Time/Telegram

У ніч проти 28 травня безпілотники атакували Москву та область. Внаслідок обстрілу лунали потужні вибухи, зафіксовано влучання та пожежі.

Про це інформують російські Telegram-канали.

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Цієї ночі у Москві лунали потужні вибухи через атаку безпілотників. Унаслідок удару в Зеленограді виникла пожежа на території технопарку, пошкоджено будівлю.

За інформацією міського голови Москви Сергія Собяніна, російські сили ППО нібито збили 33 дрони, які летіли в напрямку столиці Росії. Зауважимо, що інформація про це надходила впродовж кількох годин — з 00:30 до 4:30 ночі.

Також підтверджено пошкодження об'єкта в Зеленограді — одному з науково-промислових центрів Росії, що розташований на північному заході від центру Москви.

У мережі з’явилися фото та відео моментів вибухів, прольоту дронів, падіння на територію технопарку "Елма" та подальшої пожежі.

Як відомо, технопарк "Елма" називають російською "Кремнієвою долиною" через концентрацію там високотехнологічних компаній. Тут зосереджені компанії, що працюють у галузі мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій тощо.

Нагадаємо, що також у ніч проти 28 травня, безпілотники атакували завод із виробництва дронів у Підмосков'ї.

Водночас у ніч проти 28 травня росіяни атакували Кіровоградську область.