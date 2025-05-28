Дроны атаковали Москву и технопарк

Пожар в результате атаки на Москву. Фото: Андрющенко Time/Telegram

В ночь на 28 мая беспилотники атаковали Москву и область. В результате обстрела раздавались мощные взрывы, зафиксированы попадания и пожары.

Об этом информируют российские Telegram-каналы.

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Этой ночью в Москве раздавались мощные взрывы из-за атаки беспилотников. В результате удара в Зеленограде возник пожар на территории технопарка, повреждено здание.

По информации городского головы Москвы Сергея Собянина, российские силы ПВО якобы сбили 33 дрона, которые летели в направлении столицы России. Заметим, что информация об этом поступала в течение нескольких часов — с 00:30 до 4:30 ночи.

Также подтверждено повреждение объекта в Зеленограде — одном из научно-промышленных центров России, который расположен на северо-западе от центра Москвы.

В сети появились фото и видео моментов взрывов, пролета дронов, падения на территорию технопарка "Элма" и последующего пожара.

Как известно, технопарк "Элма" называют российской "Кремниевой долиной" из-за концентрации там высокотехнологичных компаний. Здесь сосредоточены компании, работающие в области микро- и радиоэлектроники, информационных технологий и тому подобное.

Напомним, что также в ночь на 28 мая, беспилотники атаковали завод по производству дронов в Подмосковье.

В то же время в ночь на 28 мая россияне атаковали Кировоградскую область.