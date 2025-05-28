Вночі росіяни атакували Кіровоградщину — є поранені

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 28 травня російські окупанти атакували Кіровоградську область. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано трьох цивільних, також пошкоджено приватний та житловий будинки.

Про це інформує голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

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Вночі, 28 травня, російські війська атакували Кіровоградщину, внаслідок чого є поранені та руйнування.

Відтак, у Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих.

Також пошкоджено 76 приватних та один 9 поверховий житловий будинок.

На місці працюють усі відповідні служби.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Зазначимо, що в ніч на 28 травня росіяни атакували дронами Харківську область, внаслідок чого є постраждалі.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 травня російські окупанти атакували пожежно-рятувальну частину в Запорізькій області.