Ночью россияне атаковали Кировоградскую область - есть раненые

Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 28 мая российские оккупанты атаковали Кировоградскую область. В результате вражеского обстрела травмированы трое гражданских, также повреждены частный и жилой дома.

Об этом информирует председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

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Ночью, 28 мая, российские войска атаковали Кировоградскую область, в результате чего есть раненые и разрушения.

Следовательно, в Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на сейчас известно о трех травмированных.

Также повреждены 76 частных и один 9 этажный жилой дом.

На месте работают все соответствующие службы.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Отметим, что в ночь на 28 мая россияне атаковали дронами Харьковскую область, в результате чего есть пострадавшие.

Напомним, что в ночь на 27 мая российские оккупанты атаковали пожарно-спасательную часть в Запорожской области.