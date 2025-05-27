Росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області

Наслідки атаки РФ на пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 27 травня російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це інформує ДСНС України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області. Фото: ДСНС/Telegram

Атака РФ на пожежно-рятувальну частину — фото наслідків

За даними ДСНС, внаслідок нічного російського обстрілу зазнала пошкоджень одна з пожежно-рятувальних частин Запорізької області. Відтак, у будівлі пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.

Наслідки атаки РФ на пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області. Фото: ДСНС/Telegram

"Війна не знає жалю, і навіть ті, хто щодня рятує життя — стають її мішенню. Цей удар — ще одне нагадування, у яких надзвичайно небезпечних умовах доводиться служити українським рятувальникам. Та попри все — вони залишаються на посту, аби першими приходити туди, де потрібна допомога", — наголосили у ДСНС.

Наслідки атаки РФ на пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області. Фото: ДСНС/Telegram

Крім того, у ніч на 27 травня росіяни завдали ударів по Сумах, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також ми інформували, що російські загарбники вперше для обстрілу Харкова застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета.