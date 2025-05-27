Россияне обстреляли пожарно-спасательную часть в Запорожской области

Последствия атаки РФ на пожарно-спасательную часть в Запорожской области. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 27 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram.

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Последствия атаки РФ на пожарно-спасательную часть в Запорожской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на пожарно-спасательную часть — фото последствий

По данным ГСЧС, в результате ночного российского обстрела получила повреждения одна из пожарно-спасательных частей Запорожской области. Так, в здании повреждены окна, двери, внутренняя отделка и пожарная автоцистерна.

Заметим, что это уже не первый случай, когда враг сознательно целится по спасательным подразделениям. К счастью, личный состав находился в укрытии и не пострадал.

Последствия атаки РФ на пожарно-спасательную часть в Запорожской области. Фото: ГСЧС/Telegram

"Война не знает жалости, и даже те, кто ежедневно спасает жизни — становятся ее мишенью. Этот удар — еще одно напоминание, в каких чрезвычайно опасных условиях приходится служить украинским спасателям. Но несмотря на все — они остаются на посту, чтобы первыми приходить туда, где нужна помощь", — отметили в ГСЧС.

Последствия атаки РФ на пожарно-спасательную часть в Запорожской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Кроме того, в ночь на 27 мая россияне нанесли удары по Сумах, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.

Также мы информировали, что российские захватчики впервые для обстрела Харькова применили FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета.