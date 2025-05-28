У Дубні дрони атакували завод РФ із розробки БпЛА

У Підмосков'ї палає завод із виробництва БпЛА — відео
У середу, 28 травня, безпілотники атакували місто Дубни Московської області РФ. За інформацією місцевих жителів, атаковано підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Під Москвою дрони атакували завод із розробки БпЛА
За словами місцевих жителів Дубни, російське місто атакувала велика кількість безпілотників — лунали потужні вибухи.
За попередньою інформацією, атаковано підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".
"Знову в "Кронштадт" потрапило", — кажуть місцеві жителі на відео, які ширяться мережею.
Як відомо, "Кронштадт" займається виробництвом БпЛА "Оріон", "Сіріус", "Геліос", "Гром" та безпілотних вертольотів.
"Понад 15 років розвиваємо власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребувані на російському та світовому ринку", — зазначено на сайті підприємства.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня росіяни атакували Кіровоградську область, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.
Крім того, цієї ж ночі окупанти безпілотниками обстріляли Харківську область — є постраждалі.
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