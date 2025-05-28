У Дубні дрони атакували завод РФ із розробки БпЛА

Пожежа на російському заводі. Фото: РосЗМІ

У середу, 28 травня, безпілотники атакували місто Дубни Московської області РФ. За інформацією місцевих жителів, атаковано підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За словами місцевих жителів Дубни, російське місто атакувала велика кількість безпілотників — лунали потужні вибухи.

За попередньою інформацією, атаковано підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".

"Знову в "Кронштадт" потрапило", — кажуть місцеві жителі на відео, які ширяться мережею.

Як відомо, "Кронштадт" займається виробництвом БпЛА "Оріон", "Сіріус", "Геліос", "Гром" та безпілотних вертольотів.

"Понад 15 років розвиваємо власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребувані на російському та світовому ринку", — зазначено на сайті підприємства.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня росіяни атакували Кіровоградську область, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Крім того, цієї ж ночі окупанти безпілотниками обстріляли Харківську область — є постраждалі.