В Дубне дроны атаковали завод РФ по разработке БпЛА

Пожар на российском заводе. Фото: РосСМИ

В среду, 28 мая, беспилотники атаковали город Дубны Московской области РФ. По информации местных жителей, атаковано предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Под Москвой дроны атаковали завод по разработке БпЛА

По словам местных жителей Дубны, российский город атаковало большое количество беспилотников — раздавались мощные взрывы.

По предварительной информации, атаковано предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".

"Опять в "Кронштадт" попало", — говорят местные жители на видео, которые распространяются по сети.

Как известно, "Кронштадт" занимается производством БпЛА "Орион", "Сириус", "Гелиос", "Гром" и беспилотных вертолетов.

"Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке", — указано на сайте предприятия.

Напомним, что в ночь на 28 мая россияне атаковали Кировоградскую область, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, этой же ночью оккупанты беспилотниками обстреляли Харьковскую область — есть пострадавшие.