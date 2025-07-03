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Головна Армія На Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії

На Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 13:00
На Курщині ліквідували російського генерала Михайла Гудкова
Російський генерал Михайла Гудкова, якого ліквідували на Курщині. Фото: росЗМІ

На Курщині ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ Михайла Гудкова. Точні обставини загибелі російського окупанта наразі невідомі.

Ліквідацію генерала підтвердив губернатор Примор'я Олег Кожем'яко у четвер, 3 липня.

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Ліквідовано генерала РФ Михайла Гудкова — що відомо

Зазначимо, що ще у середу, 2 липня, низка російських пропагандистських ресурсів повідомляли про смерть заступника командувача Чорноморського флоту Росії. Однак інформація містила багато неточностей.

Так, російські пабліки писали про загибель командувача, але зазначали ПІБ його заступника — Ільдара Ахмєрова, до того ж написавши прізвище та по батькові з помилкою. Справжній командувач Чорноморського флоту РФ є віцеадмірал Сергій Пінчук. 

Щодо Гудкова, то наразі точні обставини його ліквідації невідомі, але росіяни заявили, що він "загинув у Курській області".

Відомо, що Михайло Гудков — колишній командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. З березня 2025 року — заступник головнокомандувача Військово-морським флотом Росії у званні генерал-майора. Саме він відповідав за дії російської морської піхоти у повномасштабній війні Росії проти України.

Нагадаємо, що у четвер вночі, 3 липня, безпілотники атакували чотири області у Росії.

Раніше, 28 червня, Сили оборони України завдали удару по складах боєприпасів росіян у Брянській області РФ.

ЗСУ обстріли війна в Україні Росія Курська область
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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