На Курщине ликвидировали российского генерала Михаила Гудкова

На Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России
На Курщине ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова. Точные обстоятельства гибели российского оккупанта пока неизвестны.
Ликвидацию генерала подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко в четверг, 3 июля.
Ликвидирован генерал РФ Михаил Гудков — что известно
Отметим, что еще в среду, 2 июля, ряд российских пропагандистских ресурсов сообщали о смерти заместителя командующего Черноморского флота России. Однако информация содержала много неточностей.
Так, российские паблики писали о гибели командующего, но отмечали ФИО его заместителя — Ильдара Ахмерова, к тому же написав фамилию и отчество с ошибкой. Настоящий командующий Черноморского флота РФ является вице-адмирал Сергей Пинчук.
Что касается Гудкова, то пока точные обстоятельства его ликвидации неизвестны, но россияне заявили, что он "погиб в Курской области".
Известно, что Михаил Гудков — бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. С марта 2025 года — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России в звании генерал-майора. Именно он отвечал за действия российской морской пехоты в полномасштабной войне России против Украины.
Напомним, что в четверг ночью, 3 июля, беспилотники атаковали четыре области в России.
Ранее, 28 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области РФ.
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