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На Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 13:00
На Курщине ликвидировали российского генерала Михаила Гудкова
Российский генерал Михаила Гудкова, которого ликвидировали на Курщине. Фото: росСМИ

На Курщине ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова. Точные обстоятельства гибели российского оккупанта пока неизвестны.

Ликвидацию генерала подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко в четверг, 3 июля.

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Отметим, что еще в среду, 2 июля, ряд российских пропагандистских ресурсов сообщали о смерти заместителя командующего Черноморского флота России. Однако информация содержала много неточностей.

Так, российские паблики писали о гибели командующего, но отмечали ФИО его заместителя — Ильдара Ахмерова, к тому же написав фамилию и отчество с ошибкой. Настоящий командующий Черноморского флота РФ является вице-адмирал Сергей Пинчук.

Что касается Гудкова, то пока точные обстоятельства его ликвидации неизвестны, но россияне заявили, что он "погиб в Курской области".

Известно, что Михаил Гудков — бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. С марта 2025 года — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России в звании генерал-майора. Именно он отвечал за действия российской морской пехоты в полномасштабной войне России против Украины.

Напомним, что в четверг ночью, 3 июля, беспилотники атаковали четыре области в России.

Ранее, 28 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области РФ.

ВСУ обстрелы война в Украине Россия Курская область
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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