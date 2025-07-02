Ліквідація заступника командувача ЧФ РФ — у росіян паніка

Кораблі Чорноморського флоту РФ. Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ 2 липня заявили про ліквідацію заступника командувача Чорноморського флоту Росії. За попередньою інформацією, це відбулося в Криму.

Про це повідомляють росЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Ліквідація заступника командувача ЧФ Росії

У російських пабліках сьогодні почала ширитися новина про ліквідацію одного з генералів. Однак інформація має багато неточностей, адже деякі ЗМІ пропагандистів заявляють про командувача Чорноморського флоту РФ, а інші — про його заступника.

Скриншот допису росЗМІ

Також є питання щодо місця його загибелі. За одними даними, це трапилось у Криму, водночас інші пропагандисти повідомляють, що подія відбулась у Москві і там вибухнув автомобіль.

РосЗМІ не можуть визначитися з версією подій і заявили, що в автомобілі, який вибухнув у Москві, перебував "80-річний ветеран КДБ СРСР".

Водночас український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко заінтригував дописом, що в Росії є "велика втрата".

Скриншот допису Сергія Стерненка

Також про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ повідомляв український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Скриншот допису Андрія Цаплієнка

Наразі інформація потребує офіційного підтвердження. Однак Новини.LIVE зазначають, що новина про загибель командувача Чорноморського флоту РФ може виявитися інформаційним вкидом.

Російські пабліки, які поширили інформацію про нібито загибель командувача, насправді зазначили ПІБ його заступника — Ільдара Фердинандовича Ахмєрова, до того ж написавши прізвище та по батькові з помилкою — Ахмєтов і Фернандович відповідно.

Справжній командувач Чорноморського флоту РФ — віцеадмірал Сергій Пінчук.

Нагадаємо, 28 червня Сили оборони уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ. На території об'єкта виникла сильна пожежа.

Також ми писали, що 27 червня ЗСУ вдарили по аеродрому РФ "Маринівка". Внаслідок цього було знищено два багатоцільові винищувачі-бомбардувальники Су-34.