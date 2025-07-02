Ликвидация заместителя командующего ЧФ РФ — у россиян паника

Корабли Черноморского флота РФ. Фото: росСМИ

Российские СМИ 2 июля заявили о ликвидации заместителя командующего Черноморского флота России. По предварительной информации, это произошло в Крыму

Об этом сообщают росСМИ и пропагандистские Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Ликвидация заместителя командующего ЧФ России

В российских пабликах сегодня начала распространяться новость о ликвидации одного из генералов. Однако информация имеет много неточностей, ведь некоторые СМИ пропагандистов заявляют о командующем Черноморского флота РФ, а другие — о его заместителе.

Скриншот сообщения росСМИ

Также есть вопросы относительно места его гибели. По одним данным это случилось в Крыму, в то же время другие пропагандисты сообщают, что событие произошло в Москве и там взорвался автомобиль.

РосСМИ не могут определиться с версией событий и незадолго заявили, что в автомобиле, который взорвался в Москве, находился "80-летний ветеран КГБ СССР".

В то же время украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко заинтриговал сообщением, что в России есть "большая потеря".

Скриншот сообщения Сергея Стерненко

Также о ликвидации командующего Черноморского флота РФ сообщал украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Скриншот сообщения Андрея Цаплиенко

Сейчас информация требует официального подтверждения. Однако Новини.LIVE отмечают, что новость о гибели командующего Черноморского флота РФ может оказаться информационным вбросом

Российские паблики, которые распространили информацию о якобы гибели командующего, на самом деле указали ФИО его заместителя — Ильдара Фердинандовича Ахмерова, к тому же написав фамилию и отчество с ошибкой — Ахметов и Фернандович соответственно.

Настоящий командующий Черноморского флота РФ — вице-адмирал Сергей Пинчук.

Напомним, 28 июня Силы обороны поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ. На территории объекта возник сильный пожар.

Также мы писали, что 27 июня ВСУ ударили по аэродрому РФ "Мариновка". Вследствие этого были уничтожены два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34.