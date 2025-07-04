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Главная Армия ВСУ второй раз за неделю поразили командный пункт РФ на Донетчине

ВСУ второй раз за неделю поразили командный пункт РФ на Донетчине

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 22:18
ВСУ ударили по командованию армии РФ в Донецкой области
Самолет Воздушных сил ВСУ. Фото: Армия Inform

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 3 июля второй раз за неделю ударили по командному пункту 8-й армии России на территории временно оккупированной Донецкой области. Такие удары снижают способность противника планировать и вести операции в регионе.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 4 июля.

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"Воздушные Силы ВС Украины 3 июля во второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас потери противника уточняются. Кроме того, в Генштабе отметили, что высокоточные удары Сил обороны значительно снижают способность оккупантов планировать и вести операции в регионе.

В Генштабе добавили, что все усилия, направленные на продолжение оккупации Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу.

"Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора. Украина будет продолжать борьбу, пока все российские войска не будут выведены с суверенной территории нашего государства и не будет восстановлен справедливый и длительный мир", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, ночью 4 июля ВСУ ударили по заводу, где делали детали для "Шахедов". В районе объекта зафиксирован пожар и сильное задымление.

Кроме того, на Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России. Точные обстоятельства гибели российского оккупанта пока неизвестны.

Донецкая область война в Украине Россия потери оккупантов Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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