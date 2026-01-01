ЗСУ завдали ударів по НПЗ і об'єктах РФ на окупованих територіях — Генштаб

Пожежа внаслідок атаки. Фото: кадр з відео

У новорічну ніч Збройні Сили України завдали серії ударів по ключових військових і промислових об'єктах росіян. Під вогневим ураженням опинилися як об'єкти на території РФ, так і цілі на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у четвер, 1 січня.

ЗСУ уразили низку важливих об'єктів противника

Зокрема, було атаковано нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників із подальшою пожежею на території підприємства.

Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Результати удару наразі уточнюються.

Окрім цього, Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей на тимчасово окупованій території Донецької області. У районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед" та "Герань", які Росія використовує для атак по українських містах.

Поблизу населеного пункту Шевченко було уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

У районі міста Іловайськ Сили оборони вдарили по складу пально-мастильних матеріалів 51-ї армії противника. На об'єкті зафіксовано пожежу.

Крім того, в районі Авдіївки уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії РФ.

Нагадаємо, ССО завдали ударів по російських об'єктах на ТОТ в новорічну ніч.

А також у Генштабі підтвердили удари по НПЗ і нафтобазі в російському Туапсе.