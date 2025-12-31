Ураження Туапсинського НПЗ - Генштаб підтвердив атаку

Наслідки удару по НПЗ в Туапсе. Ілюстративне фото: Getty Images

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження низки важливих об’єктів енергетичної та військової інфраструктури російських окупантів. Це сталося у ніч на середу, 31 грудня.

Про це Генштаб повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Генштабу. Фото: скриншот

Ураження Туапсинського НПЗ

Зокрема, підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території підприємства з подальшою пожежею, внаслідок чого було пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

Також повідомляється про вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна на Таманському півострові. Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.

Окрім цього, українські ударні безпілотники атакували федеральну державну казенну установу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області Російської Федерації. Нафтобаза росрезерву була уражена, на об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.

Тієї ж ночі Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки на тимчасово окупованій території Криму, а також уразили склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель на Донеччині.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ атакували ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

А до цього українські військові відбили атаку росіян та ліквідували механізовані колони РФ, які йшли у напрямку Добропілля.