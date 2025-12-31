Видео
Главная Армия Генштаб подтвердил поражение НПЗ и нефтебаз в Туапсе

Генштаб подтвердил поражение НПЗ и нефтебаз в Туапсе

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:43
Поражение Туапсинского НПЗ - Генштаб подтвердил атаку
Последствия удара по НПЗ в Туапсе. Фото: Getty Images

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении ряда важных объектов энергетической и военной инфраструктуры российских оккупантов. Это произошло в ночь на среду, 31 декабря.

Об этом Генштаб сообщил в Telegram.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ і нафтобаз в Туапсе - фото 1
Пост Генштаба. Фото: скриншот

Поражение Туапсинского НПЗ

В частности, подразделения Сил обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае Российской Федерации. Зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории предприятия с последующим пожаром, в результате чего были повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

Также сообщается об огневом поражении нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

Кроме этого, украинские ударные беспилотники атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области Российской Федерации. Нефтебаза росрезерва была поражена, на объекте зафиксирован масштабный пожар.

Той же ночью Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Еленовки на временно оккупированной территории Крыма, а также поразили склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно ВСУ атаковали ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.

А до этого украинские военные отбили атаку россиян и ликвидировали механизированные колонны РФ, которые шли в направлении Доброполья.

НПЗ Генштаб ВСУ война в Украине Россия нефтебаза
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
