ССО 1 січня знищили склад "Шахедів" і два пункти РФ

ССО показали, як "привітали" окупантів у новорічну ніч — відео
Сили спеціальних операцій у ніч на 1 січня завдали успішних ударів по російських військових об’єктах на території тимчасово окупованої Донецької області. У результаті атаки знищено командний пункт російських штурмовиків, склад з Shahed та логістичний пункт на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба ССО у четвер, 1 січня.
Знищено склад "Шахедів" і два пункти РФ — деталі
"Далекобійні дрони ССО знищили командний пункт штурмового загону 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ", — йдеться в повідомленні.
Пункт управління знаходився у місті Авдіївка.
У Іловайську було успішно уражено склад паливно-мастильних матеріалів, який обслуговував 51-шу загальновійськову армію РФ.
"На території донецького аеропорту Сили спеціальних операцій далекобійними дронами уразили склад зберігання БпЛА типу Shahed та "Герань", — додали в ССО.
Нагадаємо, що у новорічну ніч Росія атакувала українську енергетику.
Президент Володимир Зеленський повідомив, які області опинились під атакою окупантів у ніч на 1 січня.
