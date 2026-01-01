ССО 1 січня знищили склад "Шахедів" і два пункти РФ

Українські військові. Фото: Reuters

Сили спеціальних операцій у ніч на 1 січня завдали успішних ударів по російських військових об’єктах на території тимчасово окупованої Донецької області. У результаті атаки знищено командний пункт російських штурмовиків, склад з Shahed та логістичний пункт на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба ССО у четвер, 1 січня.

Знищено склад "Шахедів" і два пункти РФ — деталі

"Далекобійні дрони ССО знищили командний пункт штурмового загону 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ", — йдеться в повідомленні.

Пункт управління знаходився у місті Авдіївка.

У Іловайську було успішно уражено склад паливно-мастильних матеріалів, який обслуговував 51-шу загальновійськову армію РФ.

"На території донецького аеропорту Сили спеціальних операцій далекобійними дронами уразили склад зберігання БпЛА типу Shahed та "Герань", — додали в ССО.

Нагадаємо, що у новорічну ніч Росія атакувала українську енергетику.

Президент Володимир Зеленський повідомив, які області опинились під атакою окупантів у ніч на 1 січня.