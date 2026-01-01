ССО 1 января уничтожили склад "Шахедов" и два пункта РФ

ССО показали, как "поздравили" оккупантов этой ночью — видео
Силы специальных операций в ночь на 1 января нанесли успешные удары по российским военным объектам на территории временно оккупированной Донецкой области. В результате атаки уничтожен командный пункт российских штурмовиков, склад с Shahed и логистический пункт в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ССО в четверг, 1 января.
Уничтожен склад "Шахедов" и два пункта РФ — детали
"Дальнобойные дроны ССО уничтожили командный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ", — говорится в сообщении.
Пункт управления находился в городе Авдеевка.
В Иловайске был успешно поражен склад горюче-смазочных материалов, который обслуживал 51-ю общевойсковую армию РФ.
"На территории донецкого аэропорта Силы специальных операций дальнобойными дронами поразили склад хранения БпЛА типа Shahed и "Герань", — добавили в ССО.
Напомним, что в новогоднюю ночь Россия атаковала украинскую энергетику.
Президент Владимир Зеленский сообщил, какие области оказались под атакой оккупантов в ночь на 1 января.
