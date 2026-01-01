ССО 1 января уничтожили склад "Шахедов" и два пункта РФ

Украинские военные. Фото: Reuters

Силы специальных операций в ночь на 1 января нанесли успешные удары по российским военным объектам на территории временно оккупированной Донецкой области. В результате атаки уничтожен командный пункт российских штурмовиков, склад с Shahed и логистический пункт в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в четверг, 1 января.

Уничтожен склад "Шахедов" и два пункта РФ — детали

"Дальнобойные дроны ССО уничтожили командный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ", — говорится в сообщении.

Пункт управления находился в городе Авдеевка.

В Иловайске был успешно поражен склад горюче-смазочных материалов, который обслуживал 51-ю общевойсковую армию РФ.

"На территории донецкого аэропорта Силы специальных операций дальнобойными дронами поразили склад хранения БпЛА типа Shahed и "Герань", — добавили в ССО.

Напомним, что в новогоднюю ночь Россия атаковала украинскую энергетику.

Президент Владимир Зеленский сообщил, какие области оказались под атакой оккупантов в ночь на 1 января.