Главная Армия ВСУ в новогоднюю ночь нанесли мощный удар в тылу врага

ВСУ в новогоднюю ночь нанесли мощный удар в тылу врага

Ua en ru
Дата публикации 1 января 2026 16:06
ВСУ нанесли удары по НПЗ и объектам РФ на оккупированных территориях — Генштаб
Пожар в результате атаки. Фото: кадр из видео

В новогоднюю ночь Вооруженные Силы Украины нанесли серии ударов по ключевым военным и промышленным объектам россиян. Под огневым поражением оказались как объекты на территории РФ, так и цели на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в четверг, 1 января.

ВСУ поразили ряд важных объектов противника

В частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. Зафиксировано попадание ударных беспилотников с последующим пожаром на территории предприятия.

Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Результаты удара пока уточняются.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей на временно оккупированной территории Донецкой области. В районе города Донецк поражен склад хранения БпЛА типа "Шахед" и "Герань", которые Россия использует для атак по украинским городам.

Вблизи населенного пункта Шевченко был поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

В районе города Иловайск Силы обороны ударили по складу горюче-смазочных материалов 51-й армии противника. На объекте зафиксирован пожар.

Кроме того, в районе Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ.

Напомним, ССО нанесли удары по российским объектам на ВОТ в новогоднюю ночь.

А также в Генштабе подтвердили удары по НПЗ и нефтебазе в российском Туапсе.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
