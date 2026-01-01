ВСУ нанесли удары по НПЗ и объектам РФ на оккупированных территориях — Генштаб

ВСУ в новогоднюю ночь нанесли мощный удар в тылу врага
В новогоднюю ночь Вооруженные Силы Украины нанесли серии ударов по ключевым военным и промышленным объектам россиян. Под огневым поражением оказались как объекты на территории РФ, так и цели на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в четверг, 1 января.
ВСУ поразили ряд важных объектов противника
В частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. Зафиксировано попадание ударных беспилотников с последующим пожаром на территории предприятия.
Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Результаты удара пока уточняются.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей на временно оккупированной территории Донецкой области. В районе города Донецк поражен склад хранения БпЛА типа "Шахед" и "Герань", которые Россия использует для атак по украинским городам.
Вблизи населенного пункта Шевченко был поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".
В районе города Иловайск Силы обороны ударили по складу горюче-смазочных материалов 51-й армии противника. На объекте зафиксирован пожар.
Кроме того, в районе Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ.
Напомним, ССО нанесли удары по российским объектам на ВОТ в новогоднюю ночь.
А также в Генштабе подтвердили удары по НПЗ и нефтебазе в российском Туапсе.
