ЗСУ уразили нафтобазу у Бєлгородській області РФ та склад МТЗ

Вибух. Фото ілюстративне: Getty Images

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області Росії. Генеральний штаб ЗСУ також зазначив, що на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 7 січня

Результати влучань

Для того, щоб знизити наступальні можливості Кремля, підрозділи СОУ влучили по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області РФ, яка забезпечувала пальним російсього агресора. В наслідок удару по резервуарах було зафіксовано велику пожежу на цьому об’єкті.

Допис Генштаба ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників", — зазначає Генштаб ЗСУ.

Також, за результатами попередніх уражень було встановлено пошкодження двох вертикальних резервуарів РВС-5000. Вони знаходились на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області Росії.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", — додав Генштаб.

Нагадаємо, що у новорічну ніч ЗСУ завдали серії ударів по військових і промислових об'єктах РФ. Зокрема, було атаковано нафтопереробний завод "Ільський".



Раніше ми також інформували що ніч на середу, 31 грудня було уражено низку важливих об’єктів енергетичної та військової інфраструктури РФ. Зокрема, це Туапсинський нафтопереробний завод.