Україна
ВСУ поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад МТЗ

ВСУ поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад МТЗ

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 13:05
ВСУ поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад МТЗ
Взрыв. Фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области России. Генеральный штаб ВСУ также отметил, что на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 7 января

Читайте также:

Результаты попаданий

Для того, чтобы снизить наступательные возможности Кремля, подразделения СОУ попали по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ, которая обеспечивала топливом российского агрессора. В результате удара по резервуарам был зафиксирован крупный пожар на этом объекте.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Также, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков", — отмечает Генштаб ВСУ.

Также, по результатам предварительных поражений было установлено повреждение двух вертикальных резервуаров РВС-5000. Они находились на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области России.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавил Генштаб.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли серии ударов по военным и промышленным объектам РФ. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Ильский".

Ранее мы также информировали, что в ночь на среду, 31 декабря был поражен ряд важных объектов энергетической и военной инфраструктуры РФ. В частности, это Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
